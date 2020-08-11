Хабаровский зоосад предоставит бесплатный билет каждому принесшему 5 кг желудей животным

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Зоосад "Приамурский" имени В. П. Сысоева под Хабаровском предоставит право бесплатного посещения каждому, кто принесет 5 кг желудей, которые они намерены использовать для подкормки зверей, сообщила ТАСС заведующая отделом развития эколого-просветительской деятельности и внешних коммуникаций учреждения Елена Шевченко.

"У нас объявлена желудевая кампания. Каждый желающий, кто принесет 5 кг желудей, получает право бесплатного посещения зоосада. Эти желуди будут использоваться в качестве витаминизированной добавки к корму для зверей", - сказала Шевченко.

Желуди любят медведи, они полезны для лосей и оленей. В перемолотом виде зимой их будут добавлять в качестве подкормки птицам.

Шевченко сообщила, что сейчас зоосад переживает наплыв посетителей. В день приходит до 1,5 тыс. человек, в выходные выстраивается очередь из машин. Учреждение было закрыто с конца марта и открылось только 1 августа. За четыре месяца животные, по словам, собеседницы агентства, успели соскучиться по людям. "За время изоляции у нас родилось несколько малышей - детеныши енотовидной собаки, чернобурой лисицы, северного и пятнистого оленя, рысенок", - добавила Шевченко.

Зоосад "Приамурский" расположен в пригороде Хабаровска. На его территории содержатся тигры, леопарды, медведи, олени, лисы, волки, есть лев и другие животные.