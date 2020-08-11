Журналистам, работающим в Белоруссии без аккредитации, могут запретить въезд до 10 лет

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Журналисты без аккредитации, задерживаемые в ходе акций протестов в Белоруссии, могут получить запрет на въезд в страну на срок до 10 лет. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун, отвечая на соответствующий вопрос.

"В подобных случаях запрет ставится до 10 лет", - сказал он, добавив, что в большинстве возникших ситуаций с представителями российской прессы обошлось пятью годами запрета на въезд.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов.

В воскресенье в Минске были задержаны журналисты российского телеканала "Дождь" Василий Полонский и Владимир Роменский, а также оператор Николай Антипов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, причиной этого стала работа без аккредитации. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил ТАСС, что документы на аккредитацию были поданы еще 15 июля. В ночь на понедельник журналисты были депортированы из Белоруссии.

В понедельник появилась информация, что в Минске 9 августа во время разгона акций протеста были также задержаны журналисты Daily Storm, "Медузы" и военный корреспондент Семен Пегов. Также стало известно о задержании фотокорреспондента "России сегодня" Ильи Питалева. Их также высылают из Белоруссии.