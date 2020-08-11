Модернизацию Почтового квартала в Петербурге планируют реализовать в пятилетний срок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Проект по модернизации Почтового квартала в исторической части Санкт-Петербурга и созданию нового городского общественного пространства со зданием Главпочтамта в качестве центрального предполагается реализовать в течение ближайших четырех с половиной - пяти лет. Об этом сообщил журналистам во вторник генеральный директор - председатель правления АО "Почта России" Максим Акимов.

Во вторник в Смольном подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и АО "Почта России" по вопросу развития территории, ограниченной Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью, Галерной улицей. Подписи под документом поставили Акимов и губернатор города Александр Беглов.

"У нас есть несколько идей, мы их сейчас обсуждаем. Все они нацелены на то, чтобы сочетать, конечно, новую миссию - и как прокатной площадки, как места для событий, и традиционную - почтовую. Почтовая деятельность оттуда не уйдет, - сказал Акимов журналистам, говоря о здании Главпочтамта. - Дом культуры работников связи - это, наверное, около 2,5-3 лет, а Почтовый квартал и Почтамт займут больше, то есть 4,5-5 лет, потому что там очень много проектной работы, и мы пока даже не понимаем ее объем, потому что нужно исследования проводить".

По его оценке, проект Почтового квартала потребует инвестиций в размере от 6 млрд до 8 млрд рублей. "Мы задумали большую музыкальную линейку, не повторяющую то, что происходит на классических площадках театра. Важный элемент этой работы - это бережное, тщательно отношение ко всем элементам исторического наследия, которые не должны пострадать, наоборот, они должны приобрести новый блеск. Это большой труд, который займет годы", - сказал Акимов, добавив, что это совместный проект города, Почты России и Мариинского театра.

Варианты модернизации здания

Художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев предложил открыть в здании Главпочтамта концертный зал. Он отметил, что "силы Мариинского театра абсолютно полностью будут готовы к тому, чтобы реализовать необычный и, может быть, привлекательный сценарий". По его словам, молодое поколение через этот проект должно "узнать больше о том, что такое Санкт-Петербург и его история".

"Со своей стороны Валерий Абисалович (Гергиев - прим. ТАСС) берет на себя основную часть по "упаковке" этого здания как одного из культурных центров, с другой стороны, Почта России берет на себя реставрацию и ремонт тех зданий, которые принадлежат непосредственно почте, а город на себя берет обязательства - это пешеходная зона, это инженерные коммуникации, это те исторические здания, которые принадлежат городу", - сказал Беглов. Губернатор также отметил, что будет разработана концепция развития этого пространства, которая будет вынесена на общественное обсуждение. "И только при согласии [жителей] начнем реализацию этого проекта", - добавил он.

Идею преобразования территории между площадью Труда и Исаакиевской площадью впервые представили в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме. На территории площадью 25 га планируется создать обширную пешеходную зону, музейное пространство, конгресс-холл, концертный зал, рестораны и кафе.