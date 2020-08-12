Учебный год в Приморье начнется 1 сентября в обычном режиме

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Образовательный процесс в учебных заведениях Приморского края начнется в регионе 1 сентября в привычном режиме с соблюдением мер санитарной безопасности. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко, сообщает в среду пресс-служба правительства Приморья.

"С 1 сентября все учебные заведения Приморья начнут работу в очном режиме. Начать проверку санитарной готовности образовательных учреждений к безопасному образовательному процессу поручил губернатор края Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба в среду, 12 августа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшие дни в образовательные учреждения края направят административные комиссии для проверки наличия средств защиты, а также термометров, дезинфицирующих средств. Школы, где выявят недостаток, власти планируется доукомплектовать к 1 сентября.

В Приморье все школы, за исключением малокомплектных, на дистанционное обучение перешли 6 апреля. Весной министерство образования Приморья также рекомендовало школам завершить учебный год поэтапно, с 20 мая по 5 июня. При этом окончательное решение принимало руководство каждой школы.

По данным оперштаба на утро среды, в Приморском крае выявлен с начала пандемии 7 981 случай заражения коронавирусом, умерли 95 человек, выздоровели 6 299 приморцев. Режим повышенной готовности, действующий в Приморье с 31 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 14 августа.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 20 млн человек, свыше 736 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 897 599 случаев заражения, выздоровели 703 175 человек, умер 15 131. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.