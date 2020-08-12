Более 1 млн жителей Приморья планируют привить от гриппа до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Прививки от гриппа планируют сделать 1,1 млн жителям Приморского края до конца 2020 года, сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

"Всего планируется привить 60% приморцев - 1,1 млн человек, в том числе не менее 75% представителей групп риска. Специалисты призывают жителей Приморья принять участие в вакцинации", - приводит пресс-служба слова зампредседателя краевого правительства Дмитрия Маризы.

Плановая вакцинация населения в крае проходит в рамках рассчитанной до 2027 года программы "Развитие здравоохранения Приморского края". С 1 сентября прививку можно будет сделать в 12 мобильных прививочных комплексах, которые будут работать в наиболее людных местах Владивостока, Артема, Уссурийска и Находки.

"Эпидемиологическая ситуация в этом году ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом", - уточнили в пресс-службе.