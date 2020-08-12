В Калининграде почтили память погибших моряков подводной лодки "Курск"

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Памятно-мемориальные мероприятия в день 20-й годовщины трагической гибели в Баренцевом море атомного подводного ракетного крейсера "Курск" состоялись в среду в филиале военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ "Военно-морская академия" в Калининграде. Пятеро выпускников этого вуза в тот трагический день 12 августа 2000 года несли вахты на борту атомохода, сказал ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

"Пять офицеров - выпускников калининградского филиала Военно-морской академии (в ту пору - Высшее военно-морское училище - прим.ТАСС) проходили службу на "Курске" и не вернулись из последнего похода в Баренцево море. Имена капитана 3-го ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера начертаны на мемориальных плитах, офицеры и курсанты чтут память героев-подводников "Курска", - сказал он.

Об этом говорилось и на митинге памяти, состоявшемся на строевом плацу у мемориала морякам-подводникам, погибшим при исполнении воинского долга в мирное время. Представители командования Балтийского флота, родственники и друзья погибших подводников, офицеры и курсанты вуза возложили цветы к мемориалу. Торжественным маршем прошли курсанты, отдавая воинские почести погибшим морякам подлодки "Курск".

"Память о моряках-подводниках, безвременно ушедших, но до конца выполнивших свой воинский долг, не подвластна времени. Для курсантов, будущих офицеров и мичманов российского флота, которых готовит наш вуз, подвиг моряков "Курска" - пример самоотверженного служения Отечеству", - сказал заместитель начальника ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" Юрий Горин.

Сегодня же в Музее Мирового океана в Калининграде открыли новый выставочный проект "Никто не забыт, ничто не забыто" памяти погибших моряков атомохода "Курск". Он разместился на музейной подводной лодке Б-413 проекта 641, ошвартованной у набережной реки Преголи, рядом с корпусами музея. В экспозиции, дополняющей уже действующую выставку, посвященную морякам-подводникам, представлены памятные знаки, связанные с "Курском", фрагмент корпуса подлодки, а также поименный список всех 118 членов героического экипажа, сообщила пресс-секретарь музея Инесса Зайковская.

Коллектив музея, а также военнослужащие Балтийского флота почтил память моряков "Курска" минутой молчания у борта подлодки Б-413, на которой в этот трагически памятный день приспустили государственный флаг России.