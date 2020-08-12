Минздрав: после беспорядков минувшей ночью в Белоруссии госпитализировали 51 человека

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Свыше 50 человек с различными травмами были госпитализированы после беспорядков минувшей ночью в Белоруссии. Об этом в среду сообщает Минздрав республики.

"Минувшей ночью в службу скорой медицинской помощи и в больницы Республики Беларусь с различными травмами поступил 51 гражданин. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. Основные травмы - ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т. д.", - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что нескольким пациентам потребовалось проведение операций, их состояние стабилизировано. "Погибших, а также пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет", - подчеркнули в ведомстве.