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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Минздрав: после беспорядков минувшей ночью в Белоруссии госпитализировали 51 человека

В министерстве уточнили, что нескольким пациентам потребовалось проведение операций, их состояние стабилизировано

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Свыше 50 человек с различными травмами были госпитализированы после беспорядков минувшей ночью в Белоруссии. Об этом в среду сообщает Минздрав республики.

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"Минувшей ночью в службу скорой медицинской помощи и в больницы Республики Беларусь с различными травмами поступил 51 гражданин. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. Основные травмы - ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т. д.", - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что нескольким пациентам потребовалось проведение операций, их состояние стабилизировано. "Погибших, а также пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет", - подчеркнули в ведомстве.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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