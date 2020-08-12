В Британии рассказали о большем количестве жертв от гриппа, нежели от COVID-19

ТАСС, 12 августа. Значительно больше британцев умерли в июне и июле от гриппа и пневмонии, не связанной с коронавирусом, чем в результате инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом сообщает в среду газета Daily Mail со ссылкой на Национальную статистическую службу Соединенного Королевства (ONS).

По ее данным, только с 19 июня по 31 июля от гриппа и воспаления легких, не связанного с коронавирусной инфекцией, в стране умерли 6 626 человек, а от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, - 2 992. В конце минувшего месяца, согласно статистике, от гриппа умерли почти впятеро больше британцев, чем от коронавирусной инфекции, - 928 и 193 соответственно. В последний раз подобная тенденция, по свидетельству специалистов, была отмечена в марте.

Как сообщалось ранее, почти 30 млн жителей Англии получат право на бесплатную прививку от сезонного гриппа, что позволит Национальной службе здравоохранения (NHS) эффективнее справиться с возможной второй волной распространения новой коронавирусной инфекции. Крупнейшая в британской истории программа по вакцинации населения охватит всех жителей старше 50 лет, детей до 12 лет, медицинских работников и представителей уязвимых групп населения. Ожидается, что массовая вакцинация уменьшит число людей с симптомами гриппа, которые в случае заражения должны будут пройти тестирование на коронавирус.

В то же время количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране вновь начало увеличиваться. Во вторник суточный прирост заразившихся превысил в Великобритании во второй раз с конца июня тысячную отметку, их число увеличилось за сутки на 1 148. Общее количество инфицированных в стране достигло 312 789. Число летальных исходов выросло за сутки на 102, их общее количество в стране теперь составляет 46 628.

Британские власти временно отказались от планов по дальнейшему ослаблению общенационального карантина и ужесточают ограничения в тех районах страны, где уровень заболеваемости начинает вновь расти. Планировалось, что уже 1 августа возобновить работу смогут салоны красоты, катки, боулинг и казино, а также будет разрешено проведение ряда мероприятий в закрытых помещениях. Ожидается, что решение о новых сроках снятия этих ограничений будет вынесено в конце текущей недели.