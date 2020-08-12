TikTok обвинили в сборе данных пользователей Android в обход правил Google

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Социальная сеть TikTok могла осуществлять сбор уникальных идентификаторов с миллионов мобильных устройств, работающих на операционной системе Android. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal , которая считает, что информация о нахождении пользователей в интернете добывалась в обход политики конфиденциальности, применяемой Google.

TikTok, как отмечает издание, якобы осуществлял сбор MAC-адресов пользователей благодаря применению уникального дополнительного уровня шифрования на протяжении как минимум 15 месяцев, вплоть до ноября 2019 года, когда было выпущено последнее обновление приложения. При этом данные адреса в основном использовались в рекламных целях. MAC-адрес представляет собой уникальный идентификатор устройства, которое может подключаться к сети. Для каждого девайса он задается еще в процессе производства.

Представитель TikTok, по информации газеты, подчеркнул, что компания "привержена защите персональных данных пользователей", добавив, что разработчики постоянно обновляют приложение по мере появления новых проблем безопасности. "Текущая версия TikTok не собирает MAC-адреса", - цитирует издание представителя социальной сети.

Вместе с тем в Google сообщили, что компания изучает выводы газеты. Тем не менее, они отказались комментировать возможности приложений собирать подобного рода сведения.