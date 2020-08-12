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Протесты в Белоруссии после выборов президента

На памятнике Жанне д'Арк в Париже появилась надпись "Свобода Белоруссии"

Неизвестные также повесили бело-красно-белый флаг, который является одним из исторических символов Белоруссии
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© Дмитрий Орлов/ТАСС

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Неизвестные повесили бело-красно-белый флаг, который является одним из исторических символов Белоруссии, на древке копья памятника Жанне д'Арк в Париже. Имя национальной героини Франции скрылось за белыми листками бумаги с надписью "Free Belarus" ("Свобода Белоруссии"), сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Молодой француз, подошедший к корреспонденту ТАСС в процессе съемки монумента, утверждал, что это он повесил в среду флаг, не согласовывая свою акцию с мэрией французской столицы, и пояснил, что таким образом он хотел поддержать своих родственников в Белоруссии.

Бело-красно-белый флаг с гербом "Погоня" - один из исторических национальных символов Белоруссии. Он использовался в Белорусской Народной республике (1918-1919 годов), а в первые годы независимости после распада СССР с 1991 до 1995 года был государственным флагом страны.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.

Теги
БелоруссияФранцияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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