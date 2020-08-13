Российские дипломаты передали православному собору в Филадельфии макет подлодки "Курск"

ФИЛАДЕЛЬФИЯ /штат Пенсильвания/, 13 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты передали в среду макет атомной подводной лодки "Курск" музею собора Святого Андрея Первозванного в Филадельфии.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в церемонии приняли участие советник-посланник российского посольства в США Сергей Кошелев, военный атташе по вопросам обороны полковник Евгений Бобкин и другие сотрудники дипломатической миссии.

"Ровно 20 лет назад в Баренцевом море на этом атомоходе произошла трагедия, унесшая жизни 118 матросов и офицеров. Мы всегда будем помнить членов экипажа "Курска". Неслучайно в этот день мы собрались именно в Свято-Андреевском соборе, история которого неразрывно связана с российским военно-морским флотом", - заявил Кошелев.

"На протяжении многих лет посольство и Свято-Андреевский собор тесно и плодотворно взаимодействуют. Надеемся на продолжение совместной работы по сохранению и популяризации российского культурно-исторического наследия, консолидации русскоязычной общины в Филадельфии", - добавил российский дипломат.

"Мы вам очень благодарны за вклад в наш музей, сейчас музей немножко перестраивается, и, конечно, это будет для нас очень важный экспонат и важная память", - сказал в свою очередь настоятель собора протоиерей Марк (Шинн), принимавший подарок.

Как рассказал корреспонденту ТАСС прихожанин Александр Козлов, занимающийся развитием музея, здание, в котором сейчас размещена коллекция, было пристроено к храму в 1960 году. Первые макеты, в том числе крейсера "Варяг", создал сам основатель музея протодиакон Павел (Карнов), который по образованию был авиационным инженером. "В 2000 году отец Марк поставил задачу расширить этот музей. <...> Музей потихоньку разрастается, украшается", - отметил Козлов.