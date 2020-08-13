Disney выделила в парке развлечений место для сбора анализов на коронавирус у аниматоров

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Руководство американского парка развлечений Walt Disney World Resort в городе Орландо (штат Флорида) дало согласие выделить место для организации пункта сбора анализов на коронавирусную инфекцию у аниматоров, исполняющих роли сказочных персонажей. Об этом сообщила в среду пресс-служба парка развлечений.

"Walt Disney World предложил управлению по чрезвычайным ситуациям Флориды место для временного пункта сбора анализов. Управление по чрезвычайным ситуациям Флориды станет оператором этого временного пункта, предназначенного для бесплатного тестирования сотрудников Disney World и членов их семей", - цитирует интернет-портал Deadline заявление пресс-службы парка развлечений.

"Мы последовательно настаивали на том, что тестирование является важной составной частью обеспечения безопасности исполнителей на их рабочем месте. Сегодня я рада была узнать, что Disney World согласился с такой постановкой вопроса", - информировала президент профсоюза Equity Association, объединяющего порядка 750 сотрудников парка, Кейт Шиндл. Она подтвердила факт заключения с руководством объекта меморандума о взаимопонимании, позволяющего аниматорам вернуться на работу.

Walt Disney 23 июня объявил об отзыве исполнителей из вынужденных отпусков для начала репетиций. Через два дня профсоюз объявил, что его члены не станут выходить на работу без регулярных анализов на коронавирусную инфекцию. Walt Disney 26 июня аннулировал приглашения на репетиции. Парк развлечений с 11 июля поэтапно возобновляет работу, но вынужден был отказаться от ряда наиболее популярных тематических представлений.

В конце мая власти округа Ориндж во Флориде одобрили план, предусматривающий возобновление в июле работы парка развлечений Walt Disney World Resort. The Walt Disney Company ранее информировала, что ее чистая прибыль упала во втором квартале финансового года на 91% по сравнению с прошлогодними показателями. Убытки парков развлечений компании за первый квартал текущего года оценивались почти в 1 млрд долларов.

Работа этого, а также других принадлежащих The Walt Disney Company парков была приостановлена в начале марта.