Правительственную яхту "Виктория" в Хабаровском крае передадут центру образования

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены передать правительственную яхту "Виктория" детям из краевого центра образования для использования в экологических проектах. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам встречи врио губернатора Михаила Дегтярева с замминистра просвещения РФ Виктором Басюком.

"В ходе встречи Михаил Дегтярев также сообщил, что к нему поступило обращение от руководства и воспитанников краевого центра образования. У них есть идеи по дальнейшей судьбе яхты "Виктория". Судно предложили задействовать в научных экспериментах в био-квантуме и экологических проектах по исследованию реки Амур", - говорится в сообщении.

Яхта была выставлена на продажу с начальной ценой в 60 млн рублей. Из-за отсутствия покупателей цена снижалась. Даже за минимальную стоимость в 30 млн рублей желающих приобрести яхту не нашлось и она осталась в краевой собственности.

"Продавать краевое имущество за копейки нельзя, а вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний. Поручаю министерству образования края этот вопрос проработать, встретиться со школьниками. А министерству имущественных отношений - уточнить состояние судна и пригодность его для перевозки детей", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.

Судно длиной 21 м, весом 38 т, наработка составляет 1 тыс. моточасов, произведена на тайваньской судоверфи. На баланс Хабаровского края поставлена в 2006 году, использовалась для официальных встреч. Содержание судна, по данным властей, обходится бюджету края в 600 тыс. рублей в год. Ее продают с осени 2018 года.