В Мурманской области с 19 августа возобновят работу торговые центры и кафе

ТАСС, 13 августа. Власти Мурманской области с 19 августа намерены открыть торговые центры и возобновить работу в обычном режиме организаций общественного питания. Об этом со ссылкой на губернатора региона Андрея Чибиса сообщил оперативный штаб области по борьбе с распространением коронавируса.

"С 19 августа при сохранении тренда на снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом возобновится работа торговых комплексов (кроме фудкортов). Также с этого дня будут сняты ограничения с ресторанов, кафе и баров", - говорится в сообщении.

Работать также позволят бассейнам при условии 50-процентной заполняемости. Также граждан начнут принимать в медучреждениях в плановом порядке.

По данным оперативного штаба, всего в области за время пандемии выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 67 человек. Выздоровели 8 469 пациентов, скончались - 107. Согласно действующим сегодня в регионе правилам, в Мурманской области помимо госучреждений, работают с соблюдением санитарных требований и запретов продуктовые магазины, аптеки, банки, такси, прокат автомобилей. Точки общепита могут обслуживать клиентов только в режиме самовывоза или доставки.