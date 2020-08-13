Работу детсадов, театров и ресторанов в Брянской области возобновят до 24 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство Брянской области по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора поэтапно отменяет введенные из-за коронавируса ограничения. На первом этапе откроются театры, кинотеатры, концертные организации и предприятия общепита. На втором - в обычном режиме начнут работать детские сады, сообщил в четверг региональный оперативный штаб.

"С 15 августа в Брянской области возобновляется деятельность театров, концертных организаций, домов культуры и кинотеатров, а также читальных залов библиотек, <...> ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания", - говорится в сообщении оперштаба.

Обязательным условием для начала работы этих организаций является загрузка от общего количества мест не более чем на 50% и соблюдение рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. "С 24 августа в Брянской области открываются в полном объеме детские сады. До настоящего времени в дошкольных учреждениях образования работали дежурные группы", - отметили в штабе.