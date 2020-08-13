Журналистам Фельгенгауэр и Плющеву отменили штрафы за пикеты в поддержку Азара

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы отменило штрафы в 4 тыс. рублей журналистам "Эха Москвы" Татьяне Фельгенгауэр и Александру Плющеву, которые были им назначены за нарушение режима повышенной готовности в ходе пикетов в поддержку их коллеги Ильи Азара. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Калой Ахильгов.

"Объединение административно-технических инспекций Москвы назначило эти штрафы, усмотрев в действиях Плющева и Фельгенгауэр нарушение режима повышенной готовности. Мы написали жалобы на имя начальника ОАТИ, и он в наше отсутствие отменил штрафы. Он счел, что их правонарушение было малозначительным, а потому можно ограничиться устным предупреждением. С нашей точки зрения, Плющев и Фельгенгауэр вообще не совершали правонарушения, однако отмена штрафа, наложенного ОАТИ, является прецедентом: такое бывает крайне редко, если бывает вообще", - сказал он.

Ранее Тверской суд Москвы назначил Фельгенгауэр еще один штраф. Суд признал ее виновной по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение порядка пикетирования") и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 18 тыс. рублей.

Тверской суд Москвы 28 мая арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах"). В поддержку Азара на пикет к ГУ МВД Москвы вышли его коллеги, в том числе Фельгенгауэр и Плющев.