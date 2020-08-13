Никитин: Новгородская область прошла пиковые значения по коронавирусу

ТАСС, 13 августа. Новгородская область прошла пиковые значения по распространению новой коронавирусной инфекции. Ситуация в регионе на данный момент управляемая и понятная, сообщил губернатор региона Андрей Никитин на прошедшей в четверг в формате видеосвязи встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым.

"Мы прошли пиковые значения, то есть на сегодня у нас порядка 17-20 человек в день заболевает. На пике было больше сотни. Практически освободились у нас койки, то есть у нас резерв больше тысячи коек, сейчас занято около 120. В принципе, ситуация не закончилась, но по крайней мере она управляема, она понятна", - сказал Никитин.

Также в ходе встречи Никитин сообщил о ситуации с бизнесом и его поддержкой в регионе в период ограничительных мер из-за пандемии, в том числе с помощью средств регионального бюджета.

"Вчера была статистика по малому бизнесу: у нас потери малого бизнеса существенно ниже, чем в среднем по стране, и на Северо-Западе тоже мы первые-вторые где-то так по минимизации потерь", - добавил Никитин.

По данным регионального оперштаба, на 13 августа в Новгородской области зарегистрировали 3 969 (плюс 19 за последние сутки) случаев заражения коронавирусом, 3 157 жителей региона выздоровели и выписаны из больницы, 64 умерли.