В МИД призвали отдыхающих в Турции россиян соблюдать местные эпидемические правила

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России призывает россиян, планирующих поездку в Турцию, соблюдать местные правила медицинской безопасности. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии дипведомства.

"Призываем российских граждан, планирующих поездки в Турцию, строго соблюдать действующие в этой стране правила медицинской безопасности, внимательно отслеживать возможные изменения ситуации. Подробная информация на этот счет размещена на интернет-ресурсах российских загранучреждений в Турецкой Республике", - указывается в тексте.

На Смоленской площади отметили, что санитарно-эпидемическая обстановка в Турции по-прежнему остается непростой. "Ежесуточно фиксируется около 1 тыс. новых случаев заражения. Местными властями, в том числе в курортных зонах, ведется работа по предотвращению новых вспышек заболевания. Это, разумеется, не отменяет необходимости ответственного поведения самих туристов", - отметили в министерстве.

Россия в понедельник возобновила авиасообщение с курортными городами Турции, прерванное из-за пандемии в конце марта. Рейсы выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.