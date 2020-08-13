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Пандемия COVID-19

В МИД призвали отдыхающих в Турции россиян соблюдать местные эпидемические правила

В ведомстве отметили, что санитарно-эпидемическая обстановка в республике по-прежнему остается непростой

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России призывает россиян, планирующих поездку в Турцию, соблюдать местные правила медицинской безопасности. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии дипведомства.

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"Призываем российских граждан, планирующих поездки в Турцию, строго соблюдать действующие в этой стране правила медицинской безопасности, внимательно отслеживать возможные изменения ситуации. Подробная информация на этот счет размещена на интернет-ресурсах российских загранучреждений в Турецкой Республике", - указывается в тексте.

На Смоленской площади отметили, что санитарно-эпидемическая обстановка в Турции по-прежнему остается непростой. "Ежесуточно фиксируется около 1 тыс. новых случаев заражения. Местными властями, в том числе в курортных зонах, ведется работа по предотвращению новых вспышек заболевания. Это, разумеется, не отменяет необходимости ответственного поведения самих туристов", - отметили в министерстве.

Россия в понедельник возобновила авиасообщение с курортными городами Турции, прерванное из-за пандемии в конце марта. Рейсы выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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