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В Андалусии подтвердили 11 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила

Власти связывают это с укусами комаров

МАДРИД, 13 августа. /ТАСС/. Департамент здравоохранения испанской Андалусии подтвердил, что у 11 человек был выявлен вирус лихорадки Западного Нила. Об этом сообщила в четверг газета ABC.

Власти региона передавали о выявлении 19 случаев вирусного менингоэнцефалита в провинции Севилья. У 11 из них подтвердился диагноз лихорадки Западного Нила. Семь человек были помещены в отделение интенсивной терапии. Заболевание, вероятно, связано с укусами комаров.

Сейчас правительство Андалусии задействовало специальный протокол, чтобы взять под контроль и избежать дальнейшего распространения заболевания. Тем не менее оно не передается от человека к человеку.

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