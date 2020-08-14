Банк БелВЭБ призвал жителей Белоруссии "уважать выбор белорусского народа"

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Ведущий коммерческий банк Белоруссии БелВЭБ считает, что в непростой ситуации, которая сложилась после выборов в республике, белорусы должны принять мудрые и взвешенные решения для обеспечения мира и безопасности, а также выступает за уважение выбора белорусского народа.

"Банк БелВЭБ призывает граждан к мудрым и взвешенным решениям для обеспечения мира и безопасности в родной Беларуси. Давайте следовать общечеловеческим ценностям и уважать выбор белорусского народа, давайте жить в одной мирной семье под названием Беларусь", - говорится в заявлении, размещенном в пятницу на сайте банка. В БелВЭБ подчеркнули, что его деятельность направлена на защиту интересов клиентов и содействие динамичному развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы. "Дальнейший экономический рост и благосостояние граждан сегодня во многом зависят от объединения наших усилий по обеспечению мира, взаимопонимания и общественного согласия. Каждый из нас и все мы вместе должны стремиться к созидательному развитию, достижению совместных успехов в важнейших отраслях экономики, проявлять волю и инициативу, чтобы сообща строить свободную и сильную страну для наших детей и внуков", - отмечают в банке.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а Светлана Тихановская, которую называют его основным конкурентом, заняла второе место - 10,09%. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около шести тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Главным акционером ОАО "Банк БелВЭБ" является государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (РФ) - 97,52 % акций.