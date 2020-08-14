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Пандемия COVID-19

СМИ: в Индии проходит первый этап испытаний вакцины Covaxin от коронавируса

По данным газеты The Economic Times, предварительные результаты показали, что вакцина безопасна

ТАСС, 14 августа. Первая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса Covaxin, созданной компанией Bharat Biotech, успешно проводится в Индии. Об этом в пятницу сообщает газета The Economic Times.

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"Предварительные результаты показали, что вакцина безопасна. У участников испытаний не наблюдалось побочных эффектов, - сообщила изданию руководитель исследований Савита Верма. - Первый этап испытаний завершится к концу августа. В ходе второго мы попытается установить эффективность вакцины".

Вакцина Covaxin разработана Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом медицинских исследований на основе штамма SARS-CoV-2, полученного в Национальном институте вирусологии в городе Пуне.

Испытания проводятся в 12 медицинских центрах Индии, в них участвуют 375 добровольцев. В случае успешных испытаний препарат Covaxin будет готов к применению в первой половине 2021 года.

За последние сутки в Индии были выявлены 65 553 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных к пятнице достигло 2 461 190, количество умерших от болезней, вызванных коронавирусом, в стране составило 48 040 человек.

Теги
ИндияПандемия COVID-19
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