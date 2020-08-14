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Пандемия COVID-19

В Минпросвещения заявили, что регионы обязаны обеспечить школы средствами гигиены

В ведомстве отметили, что какие-либо поборы с родителей недопустимы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские регионы обязаны обеспечить школы необходимыми средствами гигиены и защиты здоровья, какие-либо поборы с родителей недопустимы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на первого замминистра просвещения Дмитрия Глушко.

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"Каждый регион знает о мерах, имеет все необходимые возможности, механизмы и инструменты для реализации мер защиты здоровья. Более того, система образования оснащалась гигиеническими средствами и в ходе ЕГЭ, который нам удалось провести без вспышек заболеваний. Все предписания Роспотребнадзора учитываются и сейчас. При поддержке коллег из "Единой России" мы продолжаем контролировать процесс и напоминаем регионам о персональной ответственности в этих вопросах", - заявил Глушко.

Глушко подчеркнул, что ни одна школа не должна подобные вопросы перекладывать на плечи родителей.

В пресс-службе уточнили, что в министерство уже начали поступать жалобы от родителей на поборы, однако они пока не носят массовый характер.

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