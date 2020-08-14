Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,97

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России третий день подряд держится на отметке 0,97. В Москве этот показатель в пятницу опустился на 0,01 и составляет 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

В семи из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель держится ниже единицы. Это Ханты-Мансийский автономный округ (0,82), Свердловская область (0,9), Красноярский край, Иркутская и Челябинская области (0,95), Подмосковье (0,98), Ростовская область (0,99).

Выше единицы коэффициент фиксируется в Санк-Петербурге (1,01) и Нижегородской области (1,09).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.