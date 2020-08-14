Москалькова поддерживает идею создания алиментного фонда

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что поддерживает идею создания в России специального алиментного фонда.

"Создание специального алиментного фонда предлагалась и общественностью, и госорганами, и Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Мы считаем эту тему очень актуальной, поддерживаем ее", - сказала Москалькова в пятницу на круглом столе "Права и ответственность отца".

Она предложила зафиксировать в документе по итогам круглого стола, что его участники ожидают от правительства решения вопроса о создании этого фонда.

Москалькова отметила, что, согласно данным ФССП, сумма долга россиян по алиментам по итогам 2019 года составила 152 млрд рублей, при этом "на федеральном уровне достаточная поддержка родителей и их детей, столкнувшихся с трудностями при получении алиментов, до сих пор отсутствует". Она также добавила, что жалобы на невыплату алиментов составляют 70% всех обращений в аппарат уполномоченного в 2020 году.

Выступая в Совете Федерации в июле, глава ФССП Дмитрий Аристов заявил, что служба готова вернуться к обсуждению вопроса о создании алиментного фонда. Отвечая на вопросы сенаторов, он напомнил, что в 2013 году было соответствующее поручение президента, оно прорабатывалось, высказывались разные точки зрения, в том числе о том, что государство не должно подменять родителей в сфере обязанностей по воспитанию детей и создавать дополнительные возможности для неуплаты алиментов. Главный судебный пристав отметил тогда, что вопросы создания алиментного фонда надо обсуждать на экспертном уровне.