Врачам Севастополя возместят недополученные из-за роста окладов стимулирующие выплаты

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил восстановить для медиков города размер всех стимулирующих выплат, которые снизили после роста базовых окладов, и возместить им недополученные в прошлые месяцы суммы.

В ходе большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин потребовал избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада медработников. В Севастополе решили увеличить оклады в мае.Тогда сообщалось, что в среднем часть базового оклада медицинских работников будет составлять от 54% до 60% от целевого показателя.

"Месяц где-то понадобился, чтобы провести анализ ситуации по увеличению базовых окладов врачей. По части надбавок, которые носят постоянный характер, прошло снижение этих надбавок. Зарплаты не уменьшились: выросла базовая часть, но снизился процент надбавок. Считаю, что ситуация все равно выглядит как несправедливая, мной принято решение восстановить все постоянные стимулирующие выплаты и с мая месяца всем их пересчитать", - сказал Развожаев в пятницу на заседании правительства.

Он пояснил, что ситуация сложилась из-за ограниченного объема средств, заложенных на заработные платы сотрудников медицинских учреждений. При этом для некоторых категорий специалистов рост общего размера выплат все же произошел, в первую очередь для молодых специалистов, которые только приходят на работу и на первом этапе надбавок не получают. Кроме того, многие севастопольские медики в последние месяцы получают дополнительные выплаты из-за ситуации с коронавирусом.