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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Близкие погибшего на акции протеста в Минске просят не устраивать митинг на его похоронах

Гражданская жена погибшего поблагодарила всех неравнодушных и призвала желающих приходить на Пушкинскую площадь

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Близкие погибшего участника протестов в Минске просят посторонних людей не приходить на его похороны и не устраивать там митинг. Об этом в пятницу сообщила гражданская жена погибшего, передает сетевое издание tut.by.

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"Я благодарна людям, но пускай приходят на Пушкинскую, если хотят, но не к месту прощания, потому что будет очень много родных, друзей и близких, и чтобы не устраивать там митинг. Это все-таки прощание с человеком, нам надо как-то это пережить. Я очень солидарна с людьми и благодарна им, но пускай не приходят на прощание, чтобы не было массовости", - сказала она.

В четверг площадь Пушкина в Минске, где 10 августа погиб один из участников протестов, стала основным центром массовых манифестаций, туда пришли несколько тысяч людей.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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