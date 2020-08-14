Близкие погибшего на акции протеста в Минске просят не устраивать митинг на его похоронах

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Близкие погибшего участника протестов в Минске просят посторонних людей не приходить на его похороны и не устраивать там митинг. Об этом в пятницу сообщила гражданская жена погибшего, передает сетевое издание tut.by .

"Я благодарна людям, но пускай приходят на Пушкинскую, если хотят, но не к месту прощания, потому что будет очень много родных, друзей и близких, и чтобы не устраивать там митинг. Это все-таки прощание с человеком, нам надо как-то это пережить. Я очень солидарна с людьми и благодарна им, но пускай не приходят на прощание, чтобы не было массовости", - сказала она.

В четверг площадь Пушкина в Минске, где 10 августа погиб один из участников протестов, стала основным центром массовых манифестаций, туда пришли несколько тысяч людей.