Прокурор требует приговорить фотомодель к восьми годам за нападение на депутата

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Гособвинитель потребовал приговорить фотомодель Дарью Синтюреву к восьми годам колонии за нападение на бывшего возлюбленного, депутата от ЛДПР Сергея Жигарева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

"Государственный обвинитель попросил назначить наказание в отношении сообщника Синтюревой Дудаева Ибрагима Шамхановича в виде реального лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении Синтюревой Ольги Евгеньевны - в виде реального лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 100 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 8 июля 2018 года на улице Полины Осипенко в столице. Жигарев был в машине с Синтюревой, когда к автомобилю подбежал мужчина, открыл дверь, вытащил оттуда Жигарева, после чего уехал на его авто вместе с девушкой. Позднее за нападение был задержан уроженец Чечни Ибрагим Дудаев.

Синтюреву и Дудаева обвиняют в краже в особо крупном размере и в принуждении к даче показаний одного из свидетелей. Девушка находится под подпиской о невыезде, а молодой человек под стражей.