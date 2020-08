Брата Трампа госпитализировали в больницу Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Младший брат президента США Роберт Трамп помещен в больницу в Нью-Йорке в связи с болезнью. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

Она подтвердила информацию источников телекомпании о болезни брата главы государства. Макинэни отметила, что они поддерживают "очень хорошие отношения". Президент США позднее сообщит о ситуации более подробно.

Как утверждают источники телекомпании, Роберт Трамп тяжело болен. Он был помещен в палату интенсивной терапии больницы "Маунт Синай" неделю назад. Источники не раскрывают, какого рода заболевание у брата президента.

Роберт Трамп этим летом пытался в судебном порядке не допустить публикации скандальной книги племянницы главы государства Мэри Трамп "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). Книга вышла в свет в июле, в ней племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.