Объекты культуры Нью-Йорка откроются 24 августа

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Музеи и другие культурные объекты Нью-Йорка могут возобновить свою работу после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, 24 августа. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter губернатор одноименного штата Эндрю Куомо.

"Музеи и учреждения культуры в городе Нью-Йорк могут открыться с 24 августа", - написал он. Количество посетителей, которым разрешено одновременно находиться внутри помещений, ограничено 25% вместимости.

Сотрудникам музеев необходимо следить за соблюдением масочного режима и контролировать степень скопления посетителей.

Музей искусств Метрополитен на Пятой авеню, Метрополитен-опера, Карнеги-холл и остальные концертные залы, театры и художественные галереи мегаполиса закрыты с марта. Нью-Йоркский филармонический оркестр отменил все представления и гастроли. Проведение 19-го по счету кинофестиваля Tribeca Film Festival в Нью-Йорке было отложено.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 5,25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 167 277 человек.