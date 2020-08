Трамп надеется на выздоровление своего младшего брата, попавшего в больницу

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп надеется на то, что его младший брат Роберт, попавший в больницу Нью-Йорка, поправится. С такими словами американский лидер выступил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Белом доме.

"У меня замечательный брат, с которым у меня отличные отношения. Он сейчас находится в больнице. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке", - сказал Трамп.

По его словам, Роберт Трамп переживает "тяжелые времена". Президент не уточнил причину госпитализации. Как информировал телеканал Fox News, глава Белого дома собирается навестить своего младшего брата в больнице Нью-Йорка в пятницу.

Роберт Трамп этим летом пытался в судебном порядке не допустить публикации скандальной книги племянницы главы государства Мэри Трамп "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). Книга вышла в свет в июле, в ней племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.