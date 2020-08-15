На площади Независимости в Минске с утра нет скоплений людей и силовиков

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Площадь Независимости в центре Минска, где накануне прошел многотысячный митинг недовольных итогами выборов президента Белоруссии, утром в субботу пустует, передает корреспондент ТАСС.

В районе площади продолжается нормальная жизнь, движение пешеходов и автомобилей не ограничено, улицы чистые, хотя вчера здесь находились тысячи людей. Сотрудников правоохранительных органов и спецтехники в окрестностях главной площади столицы Минска не видно. Интернет работает хорошо.

14 августа на Площади Независимости в Минске прошел многотысячный митинг против результатов выборов главы республики и жестких действий ОМОНа после их завершения. Впервые с начала протестов акцию не разгоняли силовики. Перед тем, как покинуть площадь, участники собрания заявили, что будут приходить сюда каждый день.

Ситуация на трассе Москва - Минск

Обстановка на пограничном контроле автомобильной трассы Москва - Минск нормальная, никаких очередей не наблюдается. Как убедился корреспондент ТАСС в субботу, вопреки различным слухам о скоплении спецтехники вблизи пункта пропуска ситуация остается спокойной.

Российские пограничники регистрируют пересекающих границу на основании трудового договора или по подтвержденному направлению на лечение в санаторий. Очередей на пересечение границы нет.

Белорусские пограничники никаких специальных проверок не устраивают. Пробки на трассе до Минска отсутствуют.

Граница с Белоруссией закрыта со стороны России с конца марта в связи с непростой эпидемической обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции.