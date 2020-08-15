Около 200 человек с цветами выстроились в цепь у посольства Белоруссии в Москве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Около 200 человек, недовольных результатами выборов президента Белоруссии и последующими жесткими действиями белорусских силовиков, с цветами выстроились у посольства Белоруссии в Москве, передает корреспонт ТАСС с места событий.

Большинство из собравшихся - женщины в белой одежде. Кроме цветов, они держат в руках длинную белую ленту, которая тянется вдоль всего строя. Некоторые участники акции читают стихи.

На акции появились люди в офицерской форме советских военных летчиков. Они поют советские песни и ходят вдоль цепи.

Протестующие собираются у посольства уже седьмой день.