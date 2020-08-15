{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 200 человек с цветами выстроились в цепь у посольства Белоруссии в Москве

Большинство из собравшихся - женщины с белой лентой в руках
Описание
© Михаил Скамьин/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Около 200 человек, недовольных результатами выборов президента Белоруссии и последующими жесткими действиями белорусских силовиков, с цветами выстроились у посольства Белоруссии в Москве, передает корреспонт ТАСС с места событий.

Большинство из собравшихся - женщины в белой одежде. Кроме цветов, они держат в руках длинную белую ленту, которая тянется вдоль всего строя. Некоторые участники акции читают стихи.

На акции появились люди в офицерской форме советских военных летчиков. Они поют советские песни и ходят вдоль цепи.

Протестующие собираются у посольства уже седьмой день.

Теги
Россия
Антишкола молодых поэтов и журналистов открылась на форуме "Таврида" в Крыму
В рамках издательской программы арт-кластера "Таврида" книги трех талантливых молодых прозаиков издадут в "Редакции Елены Шубиной", редакции № 1 в "Эксмо", и редакции "МИФ.Проза" с дальнейшим PR-сопровождением
Читать полностью