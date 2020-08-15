Антишкола молодых поэтов и журналистов открылась на форуме "Таврида" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Творческая антишкола "Литературы и медиа" собрала на форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" поэтов и журналистов, сообщили в субботу в пресс-службе форума.

"Форум молодых деятелей культуры и искусств собрал 150 лучших прозаиков, поэтов, литературных критиков, блогеров и журналистов в сфере культуры из разных регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. Вместе с известными российскими писателями и журналистами, редакторами ведущих издательств и СМИ, участники обсудят как изменился мир литературы и медиа в условиях пандемии и с какими новыми вызовами он столкнется в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Образовательная программа антишколы будет включать в себя воркшопы, мастер-классы, паблик-токи, медиа-игры и форсайт-сессии, отметили в пресс-службе. "В течение семи дней молодые литераторы узнают о том, являются ли большие тиражи синонимом качественной литературы, нужно ли писать в угоду публике или самостоятельно формировать тренды, что такое книжные франшизы, и почему срок жизни посредственной книги составляет всего 3 месяца. Кроме того, эксперты поделятся опытом по формированию личного бренда и расскажут о влиянии блогосферы на карьеру писателя и журналиста. Они ответят на вопрос, как делать интервью с трендсеттерами и что нужно, чтобы стать частью команды крупных федеральных СМИ", - сообщается в пресс-релизе.

Сообщается, что в рамках антишколы состоятся воркшопы от журнала Marie Claire. "Заместитель главного редактора Раиса Мурашкина расскажет о том, как писать качественные тексты для глянца и как сделать интервью, которое дочитают до конца. Книжная активистка, блогер Knigagid Евгения Власенко поговорит с участниками о том, что нужно сделать, чтобы про их произведения заговорили блогеры. Также в онлайн-формате автор бестселлеров "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" Гузель Яхина объяснит, как превратить сюжет в сценарий, а английский писатель, сценарист, продюсер Питер Джеймс расскажет про сложности создания цикла романов о расследованиях детектива Роя Грейса. Писатель, поэт, автор романа "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексей Сальников объяснит, как придумать настоящее, а автор бестселлеров "Вонгозеро", "Живые люди" и "Кто не спрятался" Яна Вагнер поговорит с участниками о работе с разными литературными жанрами", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что по итогам антишколы в рамках издательской программы арт-кластера "Таврида" книги трех талантливых молодых прозаиков будут изданы в "Редакции Елены Шубиной", редакции № 1 в "Эксмо", и редакции "МИФ.Проза" с дальнейшим PR-сопровождением. "В декабре 2020 года романы представят на международной книжной ярмарке Non/fiction в Москве, а также подготовят о них статью в журнале Marie Claire. Лучших молодых журналистов ждут стажировки на порталах "Культура.РФ" и "Год литературы", в "ЛитРес" и редакции журнала Marie Claire, в медиахолдинге "Крымская газета" и в "Российской газете". Кроме того, рассказы лучших участников антишколы войдут в рождественский номер журнала "Юность", - говорится в сообщении.

Работа антишколы завершится 20 августа, а 24 августа "Таврида" объединит дирижеров, композиторов, инструменталистов, оперных и камерных певцов, менеджеров в сфере академического искусства и специалистов арт-резиденций, добавили в пресс-службе.

О форуме

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим: смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия: форум открылся только 10 июля и продлится до 10 октября.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.