Семьдесят участников пятой Эльбрусиады добрались до вершины горы - Федерация альпинизма

НАЛЬЧИК, 15 августа. /ТАСС/. Семьдесят участников пятой Эльбрусиады Федерации альпинизма России (ФАР) добрались до вершины горы, в восхождении принимала участие 80-летняя альпинистка Маргарита Акулова. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель ФАР Марина Сивоконь.

С 7 по 16 августа в Приэльбрусье проходит пятая Эльбрусиада ФАР и Евро-Азиатской Ассоциации альпинизма, которая посвящена 75-летию Победы. В ней принимают участие более 100 альпинистов и любителей активного отдыха.

"На вершину Эльбруса добрались 70 из 100 участников Эльбрусиады, которые решились на восхождение, как профессиональные альпинисты, так и новички от 18 до 80 лет. Самой старшей участницей стала Маргарита Акулова, "снежный барс" (человек поднявшийся на все семитысячники Советского Союза). Сегодня они уже спустились в Азау все прошло успешно", - рассказала Сивоконь.

"На вершину была поднята копия Знамени Победы", - отметила она.

На массовое восхождение приехали альпинисты со всей России от Владивостока до Калининграда, основная масса прибыла в Кабардино-Балкарию из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской области, отметила собеседница агентства.

Гора Эльбрус в период Великой Отечественной войны стала самым высокогорным театром военных действий. По архивным данным, здесь погибли 366 солдат. Битва за Кавказ продолжалась с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года.