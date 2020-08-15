В Башкирии задержали участников акции на шихане Куштау

УФА, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать принимавших участие в акции на горе (шихане) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии. Все они доставлены в ОВД города Стерлитамака, сообщил ТАСС адвокат одного из задержанных Эмиль Галимов.

"Сейчас 22 человека задержали, они в ОВД находятся, оформляют протоколы для привлечения к административной ответственности за сопротивление действиям сотрудников полиции. 22 человека задержаны точно, и еще один автобус приехал с людьми - не менее 10 человек", - сказал он.

Галимов не смог пояснить, что именно стало поводом для задержания. "Далее материалы будут переданы в суд города Ишимбая, в суде будет рассматриваться вопрос о привлечении к административной ответственности - или штраф или арест от трех суток", - добавил адвокат.

Ранее в субботу активисты, выступающие против разработки Куштау Башкирской содовой компанией (БСК), собрались на горе, сообщил ТАСС глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. По сообщениям местных СМИ, на шихане начались столкновения между экоактивистами и сотрудниками частного охранного предприятия. По словам Абдрахманова, "на Куштау собрались [люди], полиция работает в установленном порядке, незаконных действий со стороны администрации никаких не предпринимается".

"Мы воздерживаемся от комментариев", - сказали ТАСС в пресс-службе УМВД России по Башкирии.