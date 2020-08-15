Полиция нашла семейную пару из видеоролика, где мужчина поднял за ногу ребенка

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Сочинские полицейские обнаружили в лесу в палатке семейную пару из видеоролика, где мужчина держит за ногу младенца вниз головой, решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Мать новорожденной доставлена в отдел полиции Хостинского района. В настоящее время решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что семья жила в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек.

"В настоящее время ребенку ничего не угрожает. Полицейские проводят осмотр места проживания молодой пары", - добавил представитель МВД.

В соцсетях ранее распространили видеоролик, в котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу вниз головой младенца. Затем он перебрасывает малыша из одной руки в другую, демонстрирует ребенка на камеру.