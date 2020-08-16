СМИ: вдова Габриэля Гарсии Маркеса умерла в Мексике

БОГОТА, 16 августа. /ТАСС/. Вдова колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Габриэля Гарсии Маркеса Мерседес Барча умерла в Мексике. Об этом в субботу сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, Барча, которой было 87 лет, умерла в Мехико, где проживала последние несколько лет со своими родственниками. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с дыхательной системой.

Габриэль Гарсиа Маркес - автор романов "Сто лет одиночества", "Осень патриарха", "Генерал в своем лабиринте". Писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1982 году.

Писатель умер в апреле 2014 года.