В США в годовщину терактов 11 сентября включат световую инсталляцию

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Власти американского штата Нью-Йорк выделят персонал, чтобы не отказываться в этом году из-за пандемии нового коронавируса от включения в одноименном мегаполисе световой инсталляции в память о жертвах террористических атак 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил в субботу в Twitter губернатор Эндрю Куомо.

Речь идет о 88 установленных вертикально прожекторах в нью-йоркском районе Манхэттен. Эта инсталляция под названием Tribute in Light ("Посвящение в свете") была сооружена в 2002 году по инициативе руководства энергетической компании Consolidated Edison, которая обслуживает крупнейший мегаполис США. Прожекторы включаются 11 сентября после заката, обычно их выключают на рассвете. Направленные в небо два луча символизируют башни Всемирного торгового центра, которые были разрушены в результате терактов.

"Штат Нью-Йорк обеспечит медицинский персонал и надзор, чтобы Национальный музей и мемориал 11 сентября смоли безопасно подготовить Tribute in Light", - сообщил Куомо в Twitter.

В четверг представители музея заявили, что вынуждены в этом году не включать световую инсталляцию из-за пандемии нового коронавируса. Чтобы обеспечить работу всех прожекторов в нужное время их примерно в течение недели должны обслуживать около 40 специалистов. В музее посчитали, что во время этой подготовки возникнет опасность распространения между сотрудниками коронавируса.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании погибли 2 977 тыс. человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).