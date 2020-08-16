Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 0,99

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье остался на уровне 0,99. В Москве он три дня подряд равен 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

В восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель находится на этом уровне или ниже. Помимо Москвы, это Московская и Ростовская области (1), Красноярский край (0,95), Иркутская (0,94), Челябинская (0,91) и Свердловская (0,89) области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (0,83).

Выше единицы коэффициент в Санкт-Петербурге (1,01) и Нижегородской области (1,05). В обоих регионах он постепенно снижается.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.