В Башкирии появится совет для обсуждения вопросов, связанных с работами на горе Куштау

ТАСС, 16 августа. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал инициативу активистов по созданию координационного совета, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с разработкой шихана Куштау, где ранее собрались жители региона, чтобы помешать Башкирской содовой компании (БСК) начать работы. Об этом сообщается на сайте руководителя республики.

"Глава Башкортостана поддержал предложение активистов о создании координационного совета по вопросу Куштау и пригласил лидеров движения на его первое заседание уже завтра", - сказано в сообщении.

Хабиров призвал выбрать наиболее активных представителей, с которыми и будут обсуждаться все вопросы.

"Есть много вопросов и у вас ко мне, и у меня к вам. Прошу наиболее активных сесть с нами за стол переговоров. Одна просьба: определитесь и выберите старших. Завтра будем разговаривать. Мы готовы по крупицам разбираться в ситуации", - приводит слова Хабирова пресс-служба.

Глава республики также заверил, что решение по задержанным активистам будет принято в рамках закона. По его словам, среди задержанных были также сотрудники БСК. "Ребят, которых задержали, мы постараемся выпустить. Там задержали не только активистов, но и тех, кто выступал в поддержку БСК. Все будет по закону. Это я вам твердо обещаю", - добавил руководитель региона.