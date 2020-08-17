В Москве прошла восьмая акция у посольства Белоруссии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Акция против признания результатов выборов президента Белоруссии, проходившая у посольства республики в Москве восьмой раз подряд, подходит к концу. Сейчас на месте остается около пятидесяти человек, новые участники уже не приходят, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Всего выразить свое несогласие с результатами выборов и действиями белорусских силовиков приходили порядка 300 человек. По словам очевидцев, люди стали собираться у посольства еще днем. Всего акция продлилась не менее 12 часов.

Собравшиеся уже второй день выстраиваются в цепь солидарности. Помимо цветов, плакатов и белой ленты, они держали в руках зажженные свечи.

Отдельные протестующие приносили еду и воду другим активистам.

Полиция не стала никого задерживать, но не разрешала долго стоять напротив посольства: людей просили либо пройти в строй к протестующим, либо продолжить движение по тротуару. Ближе к ночи некоторых дежуривших у посольства сотрудников 2-го оперативного полка сменили представители туристической полиции.

Около 23:00 мск к активистам подошел темнокожий мужчина и стал их провоцировать. Предположительно, он был пьян. Полиция попросила его удалиться.