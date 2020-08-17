На Сахалине на создание доступной среды для инвалидов направят около 35 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в этом году намерены направить на реализацию государственной программы "Доступная среда" 34,4 млн рублей из бюджета региона. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Работа проводится по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Из областного бюджета на эти цели направят 34,4 млн рублей. В настоящее время социальные и жилые объекты на островах не отличаются доступностью для граждан с ограниченными возможностями здоровья, но любые новые здания строятся уже с изначально предусмотренными в проектах пандусами, широкими дверными проемами, лифтами, кнопками вызова сотрудников, навесами от дождя и снега, поручнями и так далее, со всем необходимым для маломобильных граждан и для незрячих. Что касается старых объектов, работа по созданию доступности сейчас активно ведется", - сообщил собеседник агентства.

Свободный и беспрепятственный доступ обеспечен в Центре трудоустройства и досуга для молодых инвалидов. Ранее там подниматься с этажа на этаж можно было только по лестнице. Помимо социальных учреждений, адаптируют также входные группы жилых домов. Такая работа проводится по заявкам, которые поступают в местную районную администрацию.

Всего в этом году на островах планируют сделать доступными для людей с инвалидностью более 130 социальных объектов и жилых домов.

В настоящее время в Сахалинской области проживают более 21,5 тыс. инвалидов. Из них несколько тысяч человек с тяжелой формой инвалидности. При этом уровень доступности объектов в регионе остается достаточно низким.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продлить до 2025 года действие госпрограммы "Доступная среда". Госпрограмма предусматривает обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (образование, культура, транспорт), совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а также государственной системы медико-социальной экспертизы.