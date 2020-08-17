В России начался конкурс для студентов "Золотая стажировка"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Студенты с 17 августа смогут подавать заявки на участие в конкурсе "Золотая стажировка", который позволит победителям пройти практику в крупнейших российских компаниях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Продлится заявочная кампания по 27 сентября . Конкурс пройдет в четыре этапа: онлайн-регистрация, онлайн-тестирование на общекультурное развитие, тестирование со специальными заданиями от компаний-партнеров и финал. А после сотню студентов-победителей ждут стажировки в крупнейших компаниях страны. Среди них Альфа-банк, Росатом, "Северсталь", Банк России, "Мегафон", НИПИГАЗ, PwC, РЖД, ФАС России, "СКБ Контур" и многие другие", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО Алексея Комиссарова.

В пресс-службе уточнили, что некоторые компании-партнеры готовы предложить участникам вознаграждения за стажировку, помочь с переездом и трудоустройством после успешного прохождения стажировки. "Конкурс будет особенно полезен студентам российских вузов. Для ребят это возможность независимой оценки уровня своих компетенций на онлайн-тестировании, а главное - шанс познакомиться с работодателем и попробовать свои силы в реальных проектах еще до выхода на рынок труда", - отметил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Организаторы уточнили, что конкурс проходит в рамках проекта "Время карьеры". Имена победителей будут названы в день всероссийской акции "Время карьеры", которая запланирована на ноябрь. Акция также являются частью проекта.

Проект "Время карьеры" был запущен на базе платформы "Россия - страна возможностей" в мае текущего года в рамках одноименной акции, которую проводил УрФУ. Эта инициатива призвана развивать прямую связь между работодателем и студентом, содействовать компаниям в подборе кадров. Участниками проекта могут стать студенты вузов и ссузов, выпускники и молодые специалисты 18-30 лет.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.