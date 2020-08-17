Минпромторг поставил во Владимирскую область 76 аппаратов ИВЛ

ВЛАДИМИР, 17 августа. /ТАСС/. Администрация Владимирской области получила 76 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) от Минпромторга. Оборудование позволит укомплектовать инфекционные больницы с госпиталями для лечения пациентов с коронавирусом, сообщила ТАСС в понедельник и.о. директора областного департамента здравоохранение Юлия Арсенина.

"Поставка оборудования от Минпромторга РФ позволит полностью укомплектовать инфекционные больницы, при которых развернуты госпитали для лечения пациентов с коронавирусом", - сказала она.

По данным пресс-службы администрации Владимирской области, 76 аппаратов будут распределены между десятью учреждениями здравоохранения. Самая большая партия, 20 аппаратов, поступит в Ковровскую многопрофильную городскую больницу № 1.

Как уточнила Арсенина, по данным на 17 августа, в медучреждениях области проходят лечение 317 пациентов с коронавирусом, в том числе 22 человека - в реанимации, семеро из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с распространением коронавирусной инфекции во Владимирской области, в регионе к 17 августа зарегистрировано 5 972 случая заболевания, 5 280 пациентов выздоровели, 186 человека умерли.