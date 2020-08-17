Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

В воскресенье Хабиров приехал на Куштау к жителям, выступающим против промышленной разработки шихана. Он попросил людей разойтись по домам, пообещав вместе найти компромиссное решение сырьевого вопроса для Башкирской содовой компании (БСК). В первую очередь он предложил создать координационный совет, куда должны были войти делегаты от движения экоактивистов.

"Мне действительно хотелось встретиться с защитниками Куштау, нам есть о чем поговорить. Мне стали ставить неприемлемые условия, что на этой встрече будут представители "Башкорта" - организации, которая признана экстремистской, и свое мнение по "Башкорту" я говорил. Мне на самом деле очень хочется встретиться с представителями защитников, я вчера видел действительно очень много светлых, искренних людей, которые борются за идею, за Куштау. К сожалению, констатирую, что встреча не состоялась. Тем не менее я всегда готов к диалогу, мы сейчас продумываем, что делать дальше", - сообщил Хабиров на видеозаписи, которая распространена в Telegram-каналах.

В пресс-службе главы Башкирии ТАСС подтвердили, что запись подлинная, а встреча не состоялась именно по этим причинам.

Акции защитников башкирских шиханов проходят с начала августа. Ранее сообщалось, что 15 августа во время одной из них были задержаны 22 человека. По данным властей, в результате столкновений активистов с полицией есть пострадавшие с обеих сторон. Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, ранее заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении к декабрю 2022 года, отметив, что альтернативой является месторождение известняка Тратау. Однако там разработка ограничена статусом как памятника природы. Власти региона сообщили, что источником сырья для предприятия станет гора Куштау в Ишимбайском районе, которая не имеет особого статуса. Это решение вызвало протесты со стороны активистов, желающих защитить башкирские шиханы - четыре одиночные горы, вытянутые вдоль реки Белой на 20 км. Они имеют палеонтологическую ценность и населены животными, занесенными в Красную книгу.