В Башкирии прошел несанкционированный митинг за отставку главы Ишимбайского района

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Несанкционированный митинг за отставку главы Ишимбайского района Башкирии Азамата Абдрахманова прошел перед зданием администрации муниципалитета после акции против разработки шихана (горы) Куштау. Сотрудники отдела МВД отработали инцидент в штатном режиме, сообщил глава района на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По данным местных СМИ, перед зданием администрации Ишимбайского района в Башкирии в понедельник собрались порядка 1 тыс. человек. Люди требовали отставки главы муниципалитета Азамата Абдрахманова. Ранее экоактивисты сообщили, что глава района агрессивно разгонял участников акции против разработки шихана (горы) Куштау, которая прошла в районе на минувших выходных, переворачивал палатки и требовал убрать машины, о чем свидетельствуют видеозаписи в соцсетях и в Telegram-каналах.

"Сотрудники отдела МВД отработали данный инцидент согласно своим инструкциям. По данному факту проводится проверка. <…> Администрация сегодня работала и впредь будет работать в штатном режиме, выполняя свои обязанности", - написал он.