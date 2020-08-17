Часть журналистов пула Мишустина досрочно вернулась в Москву с Камчатки из-за коронавируса

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Группа из 13 журналистов правительственного пула, у которых подозревают заражение коронавирусом, а также контактировавшие с ними репортеры вернулись в понедельник вечером бортом МЧС из Петропавловска-Камчатского в Москву, передает корреспондент ТАСС.

Все журналисты по прибытии в Москву были еще раз осмотрены врачами. Восемь человек направили на дальнейшее обследование и лечение в больницы, остальным придется провести пару недель на карантине по месту жительства и пройти стандартную в таких случаях процедуру из серии тестов, призванных определить, удалось ли избежать заражения.

Как ранее сообщалось, у некоторых журналистов, сопровождающих премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, при проверке в Петропавловске-Камчатском были получены положительные результаты тестов на коронавирус.

Про заразившихся

Всего в группе журналистов, у которых выявлен вирус или есть вероятность заражения, 13 человек, они сотрудники различных средств массовой информации, в том числе федеральных телеканалов, информационных агентств, газет. Пятеро из них - так называемые контактеры. Результаты тесты на коронавирусную инфекцию у них отрицательные. Но поскольку они имели контакты с коллегами, у которых тест дал положительный результат, было принято решение об их изоляции.

"Контактеров", как передает оказавшийся в их числе корреспондент ТАСС, накануне вечером отправили на обсервацию в санаторий "Жемчужина Камчатки", а остальных, с положительными тестами, в специально оборудованную больницу для пациентов, больных коронавирусом. В самолете МЧС, который затем забрал журналистов в Москву, установлено оборудование, позволяющее перевозить заразившихся коронавирусом, а бригада медиков имеет опыт лечения заболевания, которое повлекла эта инфекция. Они в течение всего полета отслеживали состояние здоровья представителей правительственного пула.

Ранее сообщалось, что вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев был вынужден отказаться от участия в мероприятиях рабочей поездки из-за того, что у него был обнаружен коронавирус.

Дальневосточная поездка главы кабмина началась в четверг, 13 августа, и закончится 18 августа. В ходе поездки Мишустин посещал Чукотку и Камчатку, а также Магаданскую и Амурскую области.