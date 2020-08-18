В Китае власти города Санья будут развивать технологии беспилотных авто и супермаркетов

САНЬЯ /Китай/, 18 августа. /ТАСС/. Власти китайского города Санья (южная провинция Хайнань) будут развивать технологии автономного транспорта и предприятий торговли. Об этом говорится в опубликованной властями Комплексной программе умных технологий на Хайнане на 2020-2025 годы.

Среди приоритетных направлений высокотехнологичного развития регионов указаны разработки в сфере автономного транспорта - для этих целей в Хайкоу, Санья, на испытательном полигоне для беспилотных автомобилей в уезде Цюнхай, а также в пилотной зоне медицинского туризма Лэчэн и других регионах будут развивать технологии мобильных периферийных вычислений. По планам властей провинции, это позволит ускорить развитие умного транспорта в Хайкоу и Санья, а также ускорит их внедрение в сфере торговли, туризма, транспорта и других. Кроме того, в административном центре региона и городе Санья, а также ключевых торговых и логистических центрах провинции будут созданы испытательные полигоны по созданию сетей беспилотных супермаркетов и других торговых точек.

Разработанный властями документ предусматривает онлайн-продвижение культурных мероприятий в ключевых курортных зонах Дадунхай, Ялуньван и Тяньяхайцзяо. Речь идет об информировании жителей Хайнаня и туристов о морских световых шоу, театральных представлениях, мюзиклах и других мероприятиях вечерней и ночной культурной жизни. Кроме того, правительство займется популяризацией среди жителей и гостей острова работающих в ночное время кинотеатров, соревнований по киберспорту, ночных книжных магазинов для формирования среды круглосуточного туристического потребления. В Хайкоу, Санье и Цюнхае также будут установлены "беспилотные" аптеки, клиенты которых смогут получить медицинский препарат, просто просканировав телефоном специальный QR-код.

Правительство Хайнаня планирует завершить создание базовой инфраструктуры для обозначенных проектов к 2023 году.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали генеральную программу создания свободного порта на Хайнане, согласно которой на острове должна быть реализована упрощенная инвестиционная система. В соответствии с программой властей КНР администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.