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В Краснодаре запустили первые в России тематические трамваи в честь 175-летия РГО

Каждый из трех трамваем оснащен информацией о путешественниках и географах

КРАСНОДАР, 18 августа. Три тематических трамвая, оснащенных информацией из золотого фонда Русского географического общества (РГО) о выдающихся российских путешественниках и географах, запустили в Краснодаре в честь 175-летия РГО, передает корреспондент ТАСС с церемонии их запуска на линию.

"Проект Русского географического общества впервые реализован в Краснодаре, он является пилотным, мы будем транслировать его и в других городах РФ. Сегодня мы запускаем три трамвая: один из них посвящен самому городу Краснодару, его уникальному географическому положению на 45 параллели северной широты, которая равно удалена от северного полюса и экватора; второй трамвай посвящен путешественнику и исследователю Григорию Грумм-Гржимайло; третий - географу Эрнсту Гофману. На них нанесена информация из золотого фонда РГО, из нашего научного архива, все карты, рисунки - это оригинальные вещи, которые мы специально оцифровывали в архивах РГО, из дневников великих путешественников, исследователей", - сказал ТАСС руководитель краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка, уточнив, что всего в городе в ближайшее время появятся 10 таких трамваев.

По его словам, основная задача такого проекта - привлечь внимание жителей и гостей города к результатам научных исследований, личностям известных российских исследователей и географов.

Директор МУП "КТТУ" Александр Грачев уточнил, что первые трамваи проекта РГО будут курсировать по маршрутам 20, 22 и 4.

Уточняется, что ранее нигде не публикуемые материалы из золотого фонда РГО нанесены на внешнюю часть вагонов трамваев, в будущем в них планируется запустить аудиогиды для пассажиров, нанести архивные данные внутри вагонов, выводить их во время поездок на мультимедийные экраны.

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