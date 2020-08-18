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В Краснодаре открыли скульптуру в честь равноудаленности от экватора и Северного полюса

Скульптурная композиция сделана в форме земного шара
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© Елена Задворная/ТАСС

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Скульптурную композицию в форме земного шара открыли в Краснодаре во вторник на улице Захарова, она символизирует точку, географически расположенную на 45-й параллели, равноудаленную от экватора и Северного полюса, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня исполняется 175 лет с момента основания Русского географического общества (РГО). Одно из важнейших событий - это открытие скульптурой композиции "45-я параллель" - это географическая скульптура, сейчас мы находимся ровно в месте прохождения 45-параллели", - сказал руководитель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

Министр курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева в ходе церемонии отметила, что композиция станет новой визитной карточкой города и края, а региональное отделение РГО, по ее словам, является активным участником проектов по развитию туризма на Кубани. "Мы живем в самом благоприятном климатическом поясе и таким знаком хотим дать возможность познакомиться с данным фактом гостям Краснодарского края", - заявила министр.

Церемония открытия приурочена к празднованию Дня географа, также скульптурная композиция посвящена 175-летию Русского географического общества. Проект реализован РГО совместно с компанией "Магнит", при поддержке администрации Краснодарского края и мэрии Краснодара.

Скульптура расположена на одном из въездов в город Краснодар со стороны трассы, ведущей к Черному морю, она весит около 4 тонн, обрамление сделано из индийского гранита, на ее изготовление ушло более семи месяцев, над ней работали в Екатеринбурге. Автором географического знака является уральский скульптор Александр Рябов, отливали композицию в литейной мастерской "Брезгин и К°", золотые надписи наносили в художественной мастерской Алексея Пичурина, архитекторами проекта выступили: Юрий Рысин, Александр Лащенков и Сергей Клишин.

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